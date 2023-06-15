"التدخين ومخاطر الإدمان" محاضرة بمكتبة قلمشاة في الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان" التدخين ومخاطر الإدمان" حاضرتها فاطمة محمد رئيس قسم التمريض بالوحدة الصحية بقرية قلمشاه، تحدثت خلالها عن التدخين وآثاره السلبية على الجنسين وأنه عادة سيئة حيث أصبح يستخدمه الصغار والكبار الأطفال والشباب الرجل والمرأة واضراره لا تقتصر على المدخن فحسب بل تتعداه الي المخالطين له مثل زوجته وأبناؤه بل حتى الجنين في بطن أمه لم يسلم منه فربما يؤدي إلى تشوهات في الجنين الي جانب اضراره الماديه نتيجه لما يتكبده المدخن من أموال للحصول عليه ينفقها بدون فائده مرجوه كما أن التدخين اول طريق الإدمان لأنه لا يوجد مدمن إلا وكان مدخنا اولا فالتدخين يلحقك لقرناء السوء وهو اول طريق الفشل بالإضافة إلى الأضرار التي تصيب المدمن وأسرته وعائلته جراء أفعاله للحصول على المال لشراء المخدرات التي أدمنها.

“الإسلام دين السماحة” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان"الإسلام دين السماحة" لفضيلة الشيخ حسين عويس من ائمة مديرية الأوقاف بالفيوم، وتحدث ان السماحة في الإسلام تحمل كل معاني اليسر والسهولة، فأخلاق الإسلام جميلة وطيبة و شعار الدين الإسلامي لا إكراه في الدين والدليل على ذلك تحريم التعرض لدور العبادة لغير المسلمين في الحرب والسلم، وكانت من وصايا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لغلامه يا يزيد لا تقتل صبيا و لا امرأة ولا صغيرا ولا تخرب عامرا ولا تحرق نخلا.

كما نظم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز للمبتدئين نفذتها فاطمة محمد، تم خلالها تنفيذ تاج من اللؤلؤ و السلك المجلفن وعمل اشكال مختلفة عبارة عن أكواب وحظاظات للأولاد.، بالإضافة الي ورش حكى إدارتها هناء حسن تم تدريب الأطفال على كيفية حكى قصة واختيار القصة حسب الفئة العمرية وقاموا الاطفال بقراءتها وحكيها وقامت الطفلة مروة عادل بحكي قصة الطحان البخيل تأليف محمد عادل السحار وقام الطفل عبدالرحمن محمد بحكي قصة انتصار فيروز، وقدمت رودينا محمود بحكي قصة احذية الاميرات بقلم ابراهيم عزوز والطفلة رودينا محمد حكت قصة حسن والذئب.