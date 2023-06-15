الفركتوز يسبب الكبد الدهني.. علماء يوضحون

اكتشف مجموعة من علماء في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سبب شائع يؤدي للإصابة بـ الكبد الدهني، والذي يعتقدون أنه الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز.

والفركتوز هو السكر الذي يتكون داخل كل أنواع الفواكه تقريباً وبعض الخضروات، ودرجة تحليته ضعف درجة السكروز أو سكر القصب ، ويستخدم في تحلية الحلويات والمربيات والجيلي والمشروبات الخفيفة والعصائر، ويذكر الأطباء بأنه أكثر كثافة من السكر مرتين إلى ثلاث مرات، ويزيد من محتوى الدهون في الكبد، وفي الوقت نفسه ، من وجهة نظرهم ، فإن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالكبد الدهني هو المشروبات غير الكحولية التي تحتوي على هذا المُحلي - فهي تساهم في زيادة انتشار مرض الكبد الدهني.

التعرض لأضرار معوية

ويتم تكسير الفركتوز في الجهاز الهضمي للإنسان بواسطة إنزيم الفركتوكيناز، الذي ينتجه الكبد والأمعاء، وأظهرت الاختبارات التي أُجريت على الفئران أن امتصاص الفركتوز يقلل من إنتاج البروتينات التي تدعم الحاجز المعوي - طبقة من الخلايا الظهارية تمنع البكتيريا والمنتجات الميكروبية مثل السموم الداخلية من التسرب إلى الدم وبالتالي ، فإن عشاق الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز يخاطرون بالتعرض لأضرار معوية ، مما قد يؤدي إلى التهاب مزمن.

والفركتوز يضر الكبد عن طريق التسبب في تدهور الحاجز المعوي. في المقابل، يمكن أن يتطور الكبد الدهني الذي يسببه إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد والسرطان وفشل الكبد والموت، يجب أن يكون استخدام الفركتوز معتدلا للغاية ويفضل أن يكون على شكل ثمار طبيعية، كما صرح مؤلفو الدراسة.