نصائح نفسية لطلاب الثانوية العامة.. الابتعاد عن السوشيال ميديا

ساعات قليلة تفصل 783025 طالبًا وطالبة عن مارثون امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تنطلق الامتحانات الإثنين المقبل.

مارثون امتحانات الثانوية العامة 2023.. نصائح نفسية للطلاب:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، عددًا من النصائح النفسية للطلاب وأولياء الأمور للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة 2023:

وإليكم النصائح النفسية في عدد من النقاط مقدمة من د. جمال فرويز، الخبير النفسي، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد":

جمال فرويز

1ـ تقليل استخدام الدهون في الأكل، وتقليل شرب الشاي والقهوة بكثرة.

2ـ عدم تغير مصدر المذاكرة والذي اعتاد عليه طوال العام.

3ـ عدم التركيز مع أية مشاكل داخل الأسرة أو خارجها.

4ـ محاولة الابتعاد عن الموبايل وأجهزة الكمبيوتر لأطول فترة ممكنة.

5ـ ضبط النفس في الساعات الأخيرة قبيل الامتحان.

6ـ حال شعورك بنسيان المادة بأكملها، على الطالب بداية استعادة التركيز حتى لا يصل لمرحلة الخوف السلبي، والتحول لخوف إيجابي يساعده.

7ـ بداية الإجابة على الاسئلة الأسهل لتتكون حالة إيجابية.

نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الطلاب في فترة امتحانات الثانوية العامة 2023:

1ـ حال الوصول للخوف السلبي على أولياء الأمور اصطحاب الطالب إلى طبيب نفسي في أسرع وقت.

2ـ عدم دمج الطالب في أي نشاطات من الممكن أن تؤثر فى قدرته والتحصيل الدراسي.

3ـ عدم إصدار الأصوات المرتفعة والضوضاء، والتي من الممكن أن توثر فى التحصيل الدراسي للطلاب.

4ـ على أولياء الأمور تهدئة الطلاب وعدم العصبية على الطلاب.

تمرين الاسترخاء للطلاب حال التعرض لأية أزمة أو اضطراب نفسي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2023:

هى عبارة عن غلق باب الغرفة ومن ثم الاسترخاء والنوم على السريع، وأخذ النفس لمدة 20 مرة.

وحال تعرض الطالب لأي خوف أو اضطراب نفسي خلال التواجد بلجنة الامتحانات، لا بد أن يأخذ نفسًا طويلًا حتى يهدأ.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبًا وطالبة.