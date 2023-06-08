مراكز متقدمة لمدارس الفيوم في مسابقات ألعاب القوى

نظم فرع اتحاد ألعاب القوى بالفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية والأندية، بشمال الصعيد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن المدراس الرياضية بالفيوم حققت عددًا من المراكز المتقدمة فى بطولة ألعاب القوى، وخلال ذلك حققت المدرسة الرياضية بنات المركز الأول في سباق 1000 متر، والمركز الثالث في سباق 400 متر، وفي الترتيب العام تم تحقيق المركز الثالث، كما حققت المدرسة الرياضية بنين المركز الأول في سباق 800 متر، والمركز الثالث في سباق الوثب الثلاثي، وفي الترتيب العام تم تحقيق المركز الثالث.

حضر فعاليات البطولة ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة منى يحيى، مدير عام تنمية التربية الرياضية بالوزارة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وهشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور محمد البشيهي، موجه عام التربية الرياضية، والكابتن مجدي عبدالبديع، عضو الاتحاد المصري لألعاب القوى، وفتحي مناع، نائب رئيس منطقة ألعاب القوى بالفيوم، وايفون مكرم، مدير المدرسة الرياضية بنات، ورضا فاروق، مدير المدرسة الرياضية بنين.

وهنأت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المدرسة الرياضية بنين، والمدرسة الرياضية بنات بالفيوم، وذلك لتحقيق مراكز متقدمة في بطولة ألعاب القوى على مستوى شمال الصعيد.

مدارس الفيوم تفوز في مسابقات الحديث الصحفي والمجلة الإلكترونية:

وفي سياق متصل، حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المركزين الثاني والخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المسابقات التى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والصحافة المدرسية)، في الحديث الصحفي الإلكتروني، والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحفي، وحققت خلالها المديرية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مدير المديرية أنه في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني (المرحلة الابتدائية)، حققت مدرسة بني عتمان الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة سنورس التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وفي المرحلة الإعدادية، حققت مدرسة فارس للتعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية) التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وفي مسابقة المجلة الإلكترونية، حققت مدرسة قلمشاة الإعدادية التابعة لإدارة إطسا التعليمية، المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وفي مسابقة التقرير الصحفي، حققت مدرسة الفيوم التجارية الفنية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية، الدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الأنشطة، وهشام أبو عوف، مدير الشئون التنفيذية، وناصر الحادقة، موجه عام الصحافة، وفريق العمل المشرف بالإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك المدارس الفائزة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتي حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والتمثيل المشرف على مستوى الجمهورية فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة.

بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية

بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية

بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية