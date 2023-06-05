قرار جديد يخص المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا يخص المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.

جاء ذلك في الكتاب الدوري الذي صدر عن وزير التربية والتعليم برقم (23) بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.

وأصدر وزير التربية والتعليم هذا الكتاب الدوري فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من أجل متابعة المدارس الخاصة بأنواعها (عربي، ولغات، ومناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

متابعة المصروفات الدراسية

وأكد وزير التربية والتعليم في الكتاب الدوري أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها.

ووجه وزير التربية والتعليم بالوقوف على التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و (422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدوري، الصادر عن وزير التربية والتعليم، على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري).

وتختص اللجان المشكلة، من قبل المديريات التعليمية، بالتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

نسب زيادة المصروفات الدراسية

وتحصل المدارس الخاصة والدولية المصروفات الدراسية لجميع الطلاب على أربع دفعات على مدار العام الدراسي.

وتلتزم المدارس الخاصة والدولية بالشريحة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية طبقا للقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018.

وتصل نسبة الزيادة إلى 25 في المائة سنويًا للمدارس التي تصل مصروفات الدراسة بها لأقل من ألفين جنيه.

وتبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الخاصة التي مصروفات التعليم بها من ألفين جنيه إلى أقل من ثلاثة آلاف جنيه 20 في المائة.

وتكون الزيادة بنسبة 25 في المائة سنويًا للمدارس التي مصروفات الدراسة بها من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من خمسة آلاف جنيه.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 10 في المائة للمدارس الخاصة التي تبدأ المصروفات الدراسية فيها من خمسة آلاف جنيه إلى أقل من عشرة آلاف جنيه.

أما المدارس الخاصة والدولية التي تصل المصروفات الدراسية بها إلى عشرة آلاف فأكثر، فتبلغ نسبة الزيادة السنوية بها 7 في المائة.