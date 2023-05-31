الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المدارس بالجيزة

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

يعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية غدًا الخميس، على أن تعلن النتيجة بالمدارس يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023م.

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موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت المحافظة أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 م، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم.

مديرية التربية والتعليم 

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

نتائج الفصل الدراسي الثاني 

وأكدت المديرية أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023 بالاسم

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