رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن زيارة وزير الصحة لجناح هيئة الرعاية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة الجناح الخاص بالهيئة بالمعرض الطبي.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، قصص نجاح وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تميز جناح الهيئة بتقنيات تعزز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي، وأهمها الشاشات الذكية التفاعلية وعروض الهولوجرام والنظارات ثلاثية الأبعاد والدكتور الافتراضي والعمليات الافتراضية بالمنشآت الصحية عبر نظارات الواقع الافتراضي VR.

وثمَّن السبكي، زيارة وزير الصحة والسكان لجناح هيئة الرعاية الصحية وجهوده لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر

جاء ذالك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في الفترة من 6 إلى 9 يونيو