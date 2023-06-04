تحرير 28 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بمطاي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية ، في تكثيف الحملات التموينية على ، الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية ، ومحطات المواد البترولية، وذلك بالتعاون مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لتحقيق الإنضباط وإحكام الرقابة وإعلاء مصلحة المواطنين.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات بدائرة المركز أسفرت عن تحرير 28 محضرا ً متنوعا ً .

ففي مجال متابعة الأسواق العامة والمحلات تم تحرير 15 محضراً شملت (عدم وجود شهادة صحية ـ سلع غذائية بدون فواتير ـ عدم إعلان عن الأسعار)، وفى مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 13 محضرا ً تموينيا ً تنوعت بين (نظافة ـ عدم إعطاء بون صرف ـ ـ نقص وزن ـ عدم وجود شهادة صحية).

وأضاف رئيس المركز ، أنه خلال الحملات تم ضبط ومصادرة 8 شيكارة دقيق بسعة 400 كيلوجرام بدون فواتير ، بالإضافة، إلى ضبط محطة للمواد البترولية بدون ترخيص، و مصادرة 150 لترا ً من السولار، مؤكداً، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة الحالة العامة بالأسواق ، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.