الفيوم: بدء تلقي الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أعمال لجنة قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة.

وأكدت وكيل الوزارة أنه تم تجهيز استراحات انتظار للمعلمين ، داخل مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة "مقر عمل اللجنة" التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة.

وبدأت لجنة اعتذارات الثانوية العامة استقبال طلبات إلاعتذارات عن اعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022م، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 6 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو، ويتم تقديم طلبات التشغيل، للمعلمين الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعاً موسعاً، لمتابعة استعدادت المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 13 يوليو القادم.

خلال الاجتماع استمع محافظ الفيوم لخطة مديرية التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأكدت وكيل الوزارة التنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة، موضحة أنه تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرة أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 19492 طالب وطالبة موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، كما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

وفي سياق آخر أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على فتح باب التظلمات للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/2022م، بدءا من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م ولمدة أسبوعين، ويتم تقديم طلبات التظلمات بالإدارت التعليمية بالمقرات المحددة بكل إدارة تعليمية وفق الجدول المرفق، على أن تكون قيمة الرسوم المقررة 35 جنيها لكل مادة.

وتقدم طلبات التظلم من أولياء الأمور مرفق معها صورة بطاقه الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب أو الطالبة مع الالتزام بضوابط فحص اوراق الإجابة المعلنة داخل لجنة النظام والمراقبة.