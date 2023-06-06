تعليم القاهرة : تجهيز ٩٥ استراحة للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تجهيز ٩٥ إستراحة للمراقبين منها ٦١ استراحة للرجال ، ٣٤ إستراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم انه تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١٣٣٤٣ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنة من بينهم ٥ لجان خاصة ٣ منهم بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدى الإمتحانات ٢٥٠٤٣ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٥٨٥٢١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالب وطالبة من المدارس الدولية .

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة .