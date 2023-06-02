قائمة منتخب مصر للسباحة بالزعانف المشارك في بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

يستضيف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي النسخة ال 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو يليها بطولة الماسترز يومي 25 و 26 يونيو.

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واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

وصرح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ أن اختيار مصر لاستضافة البطولة يؤكد ثقة الاتحاد الدولي وأعضاء الجمعية العمومية في التنظيم الرائع من قبل الاتحاد المصري حيث أصبحت مصر قبلة للبطولات العالمية في الفترة الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية.



وقام الجهاز الفني للمنتخب باختيار السباحين أصحاب أفضل الأرقام للانضمام لصفوف المنتخب الوطني وذلك بعد الانتهاء من كأس مصر ثم التصفيات النهائية للمنتخب.

وتضم قائمة المنتخب المصري 28 لاعبًا بواقع 14 سباحًا و 14 سباحة.

منتخب مصر للسباحة بالزعانف

ويضم فريق الرجال كلًا من: مهاب ايهاب حلمي (البنك الأهلي بالقاهرة)، زياد محمد أحمد (البنك الأهلي بالقاهرة)، عمر محمود محمد (الاتحاد السكندري)، أحمد عمرو محمد (سموحة)، عبد الرحمن محمد سعد (الأوليمبي)، محمد عصام قناوي (الاتحاد السكندري)، أحمد محمد عوض (القناة)، حسن محمد عادل (القناة)، ابراهيم أحمد فتحي (القناة)، طارق حسن السيد (التمساح)، عمار أحمد عبد العزيز (الصيد)، محمد هاني ابو العينين (ه.ق.السويس). محمود محمد محمدي (المنطقة الاقتصادية)، محمد طاهر السيد (اوليمبيا).

فيما ضم فريق السيدات كلًا من: ملك محمد ابو العلا (النصر)، غادة محمد أحمد (وادي دجلة)، مريم محمد حلمي (أكاديمية T M)، رودينا شريف مسعد (الغابة)، علياء ايهاب عبد المنعم (حدائق الاهرام)، سلمى سعد محمد (الاتحاد السكندري)، جودي رضا محمد (البيطاش)، منة الله محمد مصطفى (المجد)، ريناد تامر شعبان (الاسماعيلي)، منه محمد فؤاد (التمساح)، لوجين محمد شوقي (المنشية)، نهى محمد عبد الوهاب (المنشية)، جنى محمد فتحي (الشرق)، سما زكريا البغدادي (الشرق).

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من شريف حبيب المستشار الفني للاتحاد، والمدربين: فارس محمد ابا زيد، وعبد الله عبد الجليل، وأحمد رمضان بخيت، وكريم حمدي القماش، ومحمد يحيى زكريا، ووائل سعد زغلول، وحسن هاني منير، وخالد ابراهيم خليل، وأحمد ربيع حسين (أحمال بدنية).

ويمتلك المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف سجل حافل بالميداليات في النسخ الماضية من بطولات العالم للناشئين كان اخرها الحصول على 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت عام 2021 في ايطاليا.

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاح كبير سواء على صعيد التنظيم حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الرائع للبطولة أو على صعيد النتائج حيث توج المنتخب الوطني ببرونزيتين (برونزية 6 كم مونو اولاد وبرونزية تتابع مختلط في البحر).