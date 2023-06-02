القومي للمرأة يكرم نجوم  صناع الدراما فى رمضان 

علي رأسهم نيللي كريم وروجينا..

نظم المجلس القومي للمرأة مساء أمس حفل توزيع جوائز لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023 فى أحد الفنادق الكبري.

قدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، درع تكريم لعدد من الفنانات على رأسهم نيللي كريم عن دورها في مسلسل «عملة نادرة».

ومني ذكي عن دورها فى مسلسل تحت الوصاية، ودنيا سمير غانم عن دورها في مسلسل «جت سليمة



كما كرم المجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتسلم التكريم الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما كرم المجلس الطفلتين فرح وفريدة، والمؤلف خالد دياب والمؤلفة شيرين دياب، والمخرج محمد شاكر.

حضر الحفل لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا هب media hub"، ويسرى الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل، والمخرج سامح عبد العزيز.

والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عصام السقا، منال سلامة، وغيرهم من النجوم

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأةعن سعادتها بمشاركة نخبة من النجوم خلال حفل "المرأة فى دراما رمضان"، لافتة إلى أننا نعيش هذه الأيام عصر ذهبى حافظ على مكتسبات المرأة المصرية وقدمها خطوات كبيرة.



ووجهت، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي قدمت أعمالا درامية في الماراثون الرمضاني الماضي، أثرت في المجتمع وتناولت موضوعات مهمة وطرحت قضايا نالت إعجاب الجميع.







