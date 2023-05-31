صبحي يطمئن على منتخب التايكوندو ويهنيء سيف بتأهله لربع نهائي بطولة العالم

أطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي بعثة منتخب مصر للتايكوندو ، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة.

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و قال الدتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي المنتخب للتايكوندو في رسالته لهم : " الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

صبحي يشيد بتطور الرياضة المصرية



و أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية ؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

أشرف صبحي يهنىء سيف عيسى



كما هنأ الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بصعوده إلى ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل مالي إسماعيل كوليبالي 2-0.

وزير الرياضة يثني على فوز لاعبة منتخب التايكوندو على لاعبة إسرائيل



و أثني وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي علي فوز جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو و صاحبة الـ 17 عاماً علي اللاعبة أفيشاج سمبرج لاعبة اسرائيل و صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في دور الـ 32 بمنافسات وزن -49 في ذات البطولة .

وزير الشباب والرياضة يلتقي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وعلى جانب آخر التقي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، محمد الشاذلي مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي علي لقاء نجم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.