البنك الأهلي يقسو على الداخلية بنتيجة ثقيلة في الدوري المصري

فاز فريق البنك الأهلي على الداخلية بثلاثه أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي بينهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

وتخطي فريق البنك الأهلى موقعه الداخلية بنجاح وشهد المباراة التسجيل العديد من الأهداف خلال اللقاء المرتقب.

بدأ فريق البنك الأهلى مٌبكرا بالضغط المبكر على دفاعات فريق الداخلية في أحداث الشوط الأول.

حفاظ فريق الداخلية على نظافة شباكة حتي الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول .

وتمكن فريق فريق البنك الأهلي من تسجيل الهدف الأول من التسجيل الهدف الأول في شباك الداخلية بأقدام محمود قاعود بصناعة إسحاق يعقوبو .

ليعلن حكم المباراة تقدم البنك الأهلى على الداخلية بهدف دون رد.

فيما سجل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى المعار من فريق الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول بصناعة سعيدو سيمبوري .

وحصل أسامة فيصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول في مباراة البنك الأهلي و الداخلية.

تشكيل البنك الأهلى لمباراة الداخلية

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل.

ليطلق حكم المبارة صافرة أحداث المباراة بتقدم البنك الأهلى على الداخلية بهدفين دون رد.

وقلص اللاعب سمير فكري لاعب فري الداخلية نتيجة المباراة وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الأول .

وسجل أسامة فيصل لاعب فريق البنك الأهلى الهدف الثالث في شباك عماد السيد بصناعة أحمد ياسر في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني.

وحصل اللاعب أحمد عبد الرسول لاعب فريق الداخلية على البطاقة الصفراء في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي على الداخلية 3 أهداف مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة ، رفع فريق البنك الأهلى من رصيده في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليرتفع إلى المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة المركز السادس عشر محتلا المركز السادس عشر برصيد 28 .