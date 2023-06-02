الأولمبية تُهنئ اتحاد التايكوندو ببرونزية سيف عيسى في بطولة العالم بأذربيجان

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، لتحقيق سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم المقامة بأذربيجان.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للبطل الأولمبي سيف عيسى، صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، والذي يحقق إنجازات وبطولات خلال الفترة الحالية ويقدم مستوى مميزًا وأداءً أكثر من رائع يستحق الإشادة والتقدير به، واستمرار نجاحات التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية

وزير الرياضة يُهنئ سيف عيسى ببرونزية كأس العالم للتايكوندو:

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر الوطني للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بعد فوز لاعب المنتخب الوطني البطل الأولمبي سيف عيسى بالميدالية البرونزية.

وتُقام بطولة العالم للتايكوندو بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، حيث يمثل بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 12 لاعبًا ولاعبة.

وحقق البطل الأولمبي سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 80 كجم، بعد الهزيمة في مباراة نصف النهائي.

كان سيف عيسى تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بطل مالي في ثمن النهائي بنتيجة 2-1 قبل أن يهزم بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2/ 1 في ربع النهائي ويتأهل لنصف النهائي ويضمن ميدالية تاريخية جديدة لمصر بوزن تحت 80 كجم.

يذكر أن عيسى هو صاحب الميدالية البرونزية لمصر بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو عام 2021.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي للاعبي المنتخب للتايكوندو في رسالته لهم: "الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات، ورفع اسم مصر عاليًا، وعزف النشيد الوطني".