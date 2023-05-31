الاتحاد يهزم الطائي بثنائية في ليلة التتويج بالدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها الفرصة الخطيرة التي أهدرها النجم البرازيلي رومارينهو لصالح الاتحاد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: العليان – هوساوي - شراحيلي – بامسعود

الوسط: هنريكي - كورنادو

الوسط الهجومي: كمارا - رومارينهو - كوستا

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله

وفي الشوط الثاني نجح الاتحاد في خطف ثنائية رائعة سجلها النجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 73 و هيلدر كوستا في الدقيقة السادسة من الوقت المحاسب بدلا من الضائع للمباراة.

وتعد مباراة اليوم مجرد " تحصيل حاصل" لفريق الاتحاد الذي نجح في حسم لقب الدوري السعودي رسميَا، حيث تتربع كتيبة النمور على صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.