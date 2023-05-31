أمريكا تتهم الصين بمُحاولات عسكرية خطيرة تستهدف الغرب

اتهمت “الولايات المتحدة” نظيرتها الصين بأنها تتخذ سلسلة من الأعمال العسكرية الخطيرة خلال الأشهر الأخيرة، والتي استهدفت واشنطن ودولاً غربية أخرى، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال بلينكن: "كانت طائراتنا تحلق في المجال الجوي الدولي وتقوم بعمليات مُراقبة مُنتظمة، وخلال إحدى هذه الدوريات اقترب طيار صيني لمسافة خطيرة من طائرتنا، وخلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك سلسلة كاملة من هذه الإجراءات ضد دورياتنا ودوريات حُلفائنا".

ووفقًا لبلينكن فإن هذا الحادث يُوضح أهمية فتح خطوط اتصال مباشرة ومنتظمة بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية، مُعربًا عن أسفه إزاء عدم انعقاد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الصيني لي شانغفو.

بايدن يُدرك أهمية التواصل الفعال والمُستمر بين الحكومتين الأمريكية والصينية:

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُدرك أهمية التواصل الفعال والمُستمر بين الحكومتين الأمريكية والصينية، والأخطر هو قطع الاتصالات التي ستُؤدي في النهاية لوضع جميع الأطراف في حالة من سوء الفهم المُتبادل.

وأكد أنه "بالرغم من المُنافسة المُحتدمة بين بكين وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة غير معنية بالانخراط في صراع مباشر مع الصين، وأن السبيل لذلك هو الحفاظ على خطوط اتصال مُستقرة بين البلدين".

أمريكا والصين

وأشار بلينكن إلى أن العالم أجمع يتوقع من الولايات المتحدة والصين وأوروبا التعامل بمسؤولية في علاقاتهم السياسية والدولية" مُعربًا عن أمله في التعاون البناء بين الأطراف الثلاثة، بحيث تتحقق مصالحهم المُتبادلة".

كما أشار رئيس وزارة الخارجية ، بأنه "مُحبط" لعدم حدوث تقدم في تنظيم اجتماع بين رئيس البنتاجون لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانغ فو على هامش مؤتمر سنغافورة الأمني ​​لحوار شانغريلا في أوائل يونيو.

جاء ذلك تعليقًا على المُناورة الصينية التي جرت في الـ 26 من مايو الجاري، حيث حلقت طائرة مُقاتلة صينية أمام مقدمة طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135 فوق بحر الصين الجنوبي.

من ناحية أخرى، حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سُلطات إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، مسؤولية تصعيد التوتر في الإقليم في الفترة الأخيرة.

واعتبر بلينكن أن قرار سُلطات بريشتينا استخدام القوة لضمان وصول رؤساء البلديات في شمال الإقليم إلى المقرات الإدارية "أدى إلى تصعيد حاد وغير مُبرر للتوتر".