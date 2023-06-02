دي لافوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمباراة إيطاليا بنصف نهائي الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة منتخب اللاروخا، لمعسكر يونيو استعدادا لمواجهة إيطاليا يوم 15 يونيو المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.



ويلتقي منتخب إسبانيا في حال انتصاره على إيطاليا، المتأهل من مباراة هولندا ضد كرواتيا في النهائي المقرر له يوم 18 يونيو على ملعب دي جرولش فيسته في هولندا.



شهدت قائمة منتخب إسبانيا عودة خيسوس نافاس قائد فريق إشبيلية بعد غيابه 3 سنوات عن اللاروخا، ويغيب عنها أليخاندرو بالدي، ناتشو، داني سيبايوس، روبيرت سانشيز ولويس جايا، وتم استدعاء روبين لونورماند للمرة الأولى.





قائمة المنتخب الإسباني:



في حراسة المرمى: يوناي سيمون ( أتلتيك بيلباو) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا (تشيلسي الإنجليزي)

في خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد) - خيسوس نافاس (إشبيلية) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا) - روبين لو نورماند ( ريال سوسيداد) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة).

في خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - جافي (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس)

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول) - نيكو ويليامز ( أتلتيك بيلباو) - ييرمي بينو ( فياريال) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني).

