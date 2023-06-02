محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، إذ كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 5 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يونيو الجاري وفقا للمواعيد والأماكن.

كما تقام يومي (4 _ 5 يونيو ) قافلة طبية بأبيس 1 بنطاق شرق، وتقام يومي (6 _ 7 يونيو) قافلة طبية بأبيس 2 بنطاق شرق، وتقام يومي (11 _ 12 يونيو) قافلة طبية بالقرية المركزية ببرج العرب، وتقام يومي (18_ 19 يونيو) قافلة بالجلاء بالعامرية، ويومي (20 _ 21 يونيو) قافلة بقرية الأسد بالعامرية.