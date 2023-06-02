طفرة في الطرق بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو.. فيديو

كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حجم التطوير الذي شهدته الطرق خلال الـ9 سنوات الماضية، قائلا إنّ كل محافظات الجمهورية أصبح لها ظهير تنموي بعد ثورة 30 يونيو 2013بسبب شبكة المواصلات.

وأضاف أن المحافظات ومنها محافظات صعيد مصر أصبحت مستقلة بذاتها وليست طاردة للسكان كما كان موجودا في العقود الماضية، موضحًا أنه في الماضي، كان أهالي الصعيد يذهبون إلى المدن الكبرى بحثا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل، ولكن حظها من التنمية مثل: المحافظات الكبرى نتيجة محاور النقل التي جرى إنشاؤها.

وأشار إلى أن محاور النقل شرايين للحياة تؤدي إلى دعم مشروعات تنموية حقيقية، والدولة بدأت تهتم بقطاع النقل حتى تدشن مشروعات تنمية حقيقية وبدأنا بالمشروع القومي للطرق الذي ساهم في إنشاء محاول طولية وعرضية بلغ إجماليها ما يقرب من 7 آلاف كم بما عليها من كباري وأنفاق.

طفرة كبرى في ملف الطرق والمواصلات

وذكر أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنّ قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعمل الدولة عليها، مضيفا: “سقف طموحنا في قطاع النقل مرتبط بسقف طموح الدولة والمشروعات التنموية التي تنفذها”.

وأكد أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات عمرانية أو تنمية سياحية أو أستغل الموارد الطبيعية مثل المناجم والمحاجر أو عمل مناطق صناعية دون وجود شبكة مواصلات.

وتابع: “لمسنا بعد ثورة 30 يونيو حدوث طفرة في قطاع الطرق وتم إطلاق المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها شرقا وغربا وشمال وجنوبا”.

جاء ذلك حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة.