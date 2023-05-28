حجازي بعد تتويج الاتحاد بالدوري السعودي: "حققنا أول أهدافنا"

علق أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي على تتويج فريقه ببطولة دوري روشن بالموسم الحالي.

حسم نادي الاتحاد، لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وظهر أحمد حجازي في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة الاتحاد والفيحاء التي حسمت لقب الدوري السعودي، قائلًا: "كان موسمًا طويلًا وهدفنا كان المنافسة على كل الألقاب وحققنا هدفنا الأول وهو الدوري".

وأضاف مدافع الاتحاد: "منذ وصولي كان التحدي كبيرًا، تحدثنا مع الإدارة من اليوم الأول لبناء فريق لتتويج الألقاب لأن الجمهور لا يقبل بغير ذلك وسرنا بشكل تصاعدي وخضنا مشوارًا لنحقق هدفنا، تضحيات اللاعبين والأداء العالي خلال أكثر من 30 مباراة كانا من أجل الجمهور الذي كان معنا في كل مكان".

وأتم حجازي تصريحاته: "نريد تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل من هذا الموسم طالما نسير بشكل تصاعدي".

الاتحاد بطل السعودية:

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، ومن المقرر أن يسدل الستار عن منافسات الموسم الحالي نهاية الشهر الجاري، يوم الأربعاء المقبل، إذ سيواجه الاتحاد نظيره الطائي، والنصر ضد الفتح والهلال أمام الرائد، والشباب في ضيافة ضمك.

تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، بعد تتويجه بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.