سيمون مارسينياك حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد اعتذاره للاتحاد الاوربي

سيبقى سيمون مارسينياك حكم نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023، بعد أن اعتذر عن حديثه في حدث نظمه زعيم اليمين المتطرف البولندي سلاومير مينتزن.

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وسيتولى البولندي مارسينياك (42 عاما) المسؤولية عندما يواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان في اسطنبول يوم 10 يونيو حزيران.



كانت هناك دعوات لاستبداله بعد أن حضر مؤتمر إيفرست للأعمال في كاتوفيتشي في 29 مايو.

وقال الاتحاد الاوروبي بعد تحقيق "نرفض رفضا قاطعا القيم التي تروج لها مجموعة مرتبطة بهذا المؤتمر".

سيمون مارسينياك وهالاند

وتحدثت تقارير صحفية أن الحكم مارشينياك تواجد في تجمع لليمين المتطرف في بولندا مع السياسي سلومير مينتزن، المعروف بآرائه المعادية للسامية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا ”، طلب توضيح عاجل من مارشينياك في تلك المسألة لاتخاذ قرار غدًا بشأن التمسك بمارسينياك أو اختيار شخص آخر لقيادة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يويفا " الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجتمع كرة القدم بأكمله يمقتون القيم التي تروج لها المجموعة المعنية ويأخذون هذه المزاعم على محمل الجد، وهناك بيان آخر سيصدر غدا، بعد مراجعة جميع الأدلة".

ويعد مارشينياك أحد أبرز الحكام على مستوى العالم في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وتعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أبزر المحطات التحكيمية البارزة للحكم البولندي.



وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره ريال مدريد بعدما تعادل في اسبانيا بهدف لمثله وفاز في انجلترا برباعية نظيفة، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب جاره ميلان.

أعلنت لجنه حكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، عن الطاقم التحكيمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام في العاصمة التركية.

تأهل فريق الإنترعلى حساب ميلان إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 3 أهداف دون رد ، فيما تأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد بمجموع اللقاءائين 5 أهداف مقابل هدفً واحد ، ليضرب الثنائي إنتر ميلان و مانشستر سيتي موعدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023



وتنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بين مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، على شبكة قنوات قنوات beIN Sports، باعتبارها الناقل الحصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا.