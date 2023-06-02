افتتاح أول معرض للفن التشكيلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

يفتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين القادم، معرض للفن التشكيلى يضم حوالى 25 لوحة فنية بعنوان ، لا للنفايات البلاستيكية ، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي مثل برامج fotorو canva و picso وpisart.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، وهو يعد اول معرض فني تشيكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان احمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة، وذلك بعد قرار الإتحاد الاوروبي في اليوم العالمي بحظر انتاج واستخدام البلاستيك .

واعلن حلمي، عن ان المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض الفنان الكبير احمد بيرو باعماله الفنية، بأهمية استخدام النفايات البلاستيك واعادة تدويرها والحد من انتشارها ، حيث قام الفنان احمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع اشكالها من اغطية القنينة والاكياس البلاستيك والعاب بلاستيك واعادة صياغتها داخل اعمال فنيه تحث علي الاهتمام بالبيئة داخل اطار عمل فني، وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

معلومات عن اليوم العالمي للبيئة

يذكر ان يصادف عام 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمي للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص جنباً إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية ، وهذا العام نسلط الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية.