برينتفورد يهزم مانشستر سيتي في ختام بطولة الدوري الإنجليزي

وقع فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جي تيك ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة الـ38 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

تواجد هالاند في اللقاء على دكة بدلاء الفريق لمباراة برينتفورد .

وبدا فريق مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد كالتالي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ووكر، لابورت، آكي، جوميز، لويس.

خط الوسط: فيليبس، بالمر، فودين، محرز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

وتقاسم فريق مانشستر سيتي مع نظيره برينتفورد استحواذ على مجري الشوط الأول بنتفيذ العديد من الهجمات الخطرة و التكتكية على مرمي الفريقان.

ليطلق حكم اللقاء بالتعادل السلبي بين مانشستر سيتي و برينتفورد .

في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني خطف اللاعب إيثان بينوك بصناعه بريان مبيومو من عمر اللقاء .

ليطلق حكم اللقاء بفوز برينتفورد على مانشستر سيتي بهدف دون رد

بهذه النتيجة رفع فريق برينتفورد من رصيده عنده النقطة 59 محتلا المركز التاسع فيما توقف مانشستر سيتي عند النقطة 89 محتلا المركز الأول .

حقق فريق مانشستر سيتي رقما قياسيا بعد تقدمه على تشيلسى بهدفين نظيفين، فى المواجهة المقامة حاليا على ملعب "الاتحاد"، في منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشفت شبكة "Opta" العالمية للإحصائيات، أن فريق مانشستر سيتي بهدفه الأول في شباك البلوز، وصل إلى الهدف 100 هدف في مبارياته على أرضه هذا الموسم فى جميع المسابقات، بزيادة 34 هدفًا عن أى فريق آخر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

جاء ترتيب على النحو التالي:

1- 100هدف - مانشستر سيتي

2-66هدفا - بايرن ميونخ

3-65 هدفا - مانشستر يونايتد

4-58 هدفا - بوروسيا دورتموند

5-57 هدفا - ريال مدريد

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة منافسه المباشر آرسنال أمام نوتنجهام ليحصد الفريق السماوي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه بالتساوي مع إيفرتون.

من المقرر ان يلتقي مانشستر سيتي نظيره اليونايتد السبت القادم في منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف لقاء مانشستر يونايتد والسيتي ملعب ويمبلي في نهائي كأس البطولة.