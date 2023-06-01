مارشينياك مهدد بالاستبعاد من إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا

يبدو أن الحكم الدولي سيمون مارشينياك، لن يدير نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، المقررة إقامته في العاشر من الشهر الجاري بمدينة استطنبول التركية.

وتحدثت تقارير صحفية أن الحكم مارشينياك تواجد في تجمع لليمين المتطرف في بولندا مع السياسي سلومير مينتزن، المعروف بآرائه المعادية للسامية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا ”، طلب توضيح عاجل من مارشينياك في تلك المسألة لاتخاذ قرار غدًا بشأن التمسك بمارسينياك أو اختيار شخص آخر لقيادة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يويفا " الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجتمع كرة القدم بأكمله يمقتون القيم التي تروج لها المجموعة المعنية ويأخذون هذه المزاعم على محمل الجد، وهناك بيان آخر سيصدر غدا، بعد مراجعة جميع الأدلة".

ويعد مارشينياك أحد أبرز الحكام على مستوى العالم في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وتعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أبزر المحطات التحكيمية البارزة للحكم البولندي.

السيتي وإنتر

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد بعدما تعادل في اسبانيا بهدف لمثله وفاز في انجلترا برباعية نظيفة، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب جاره ميلان.

أعلنت لجنه حكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، عن الطاقم التحكيمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام في العاصمة التركية.

تأهل فريق الإنترعلى حساب ميلان إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 3 أهداف دون رد ، فيما تأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد بمجموع اللقاءائين 5 أهداف مقابل هدفً واحد ، ليضرب الثنائي إنتر ميلان و مانشستر سيتي موعدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.

حكم مباراة إمانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أسندت لجنه الحكام بالاتحاد الأوروبى مهمة قيادة المباراة سيمون مارتشينياك ويعاونه بافل سوكولنيكي وتوماسز والروماني إستيفان كوفاكس حكما رابعا والروماني فاسيلي فلورين حكم مساعد إحتياطي والبولنديان توماسز كوفياتوفيسكي وبارتوزس فرانكوفسكي حكمان للفيديو والألماني ماركو فريتز حكم فيديو إحتياطي.

وخسر فريق ريال مدريد أمام فالنسيا بهدف دون رد في المباراة أقيمت على المستايا ضمن منافسات الأسبوع في الدوري الإسباني.

وسجل هدف اللقاء دييجو لوبيز هدفًا في كورتوا في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول .

وحصل فينيسيوس جونيور على البطاقة الحمراء في أخر نهاية اللقاء في الدقيقة 97 بسبب أحداث شغب حدث في أحداث اللقاء بسبب عنصره الجماهير فالنسيا ضد اللاعب البرازيلي .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الإنتر

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، ماونويل أكانجي، إيميريك لابورت.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، رودري.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دا أمبريوسيو - دي فري- أليساندرو باستوني- بيلانوفا

خط الوسط: باريلا، أصلاني، جاجليارديني، جوسينس

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - خواكين كوريا

موعد مباراة مانشستر سيتي و إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، فيما 11 مساء بتوقيت الإمارات .