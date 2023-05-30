تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم إدين دزيكو من إنتر ميلان

فتحت إدارة نادي الهلال السعودي خط مفاوضات مع النجم البوسني إدين دزيكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على توقيعه ضمن خطة دعم صفوف الفريق الكروي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الصحفي الإيطالي سانتي أونا عبر حسابه الشخصي على تويتر أن الهلال يرغب في التعاقد مع إدين دزيكو لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الهجومية للموسم المقبل.

وكشفت التقارير أن دزيكو سيكون لاعبًا حرًا في شهر يوليو المقبل وأن اللاعب يفكر بجدية في عرض الهلال السعودي، والذي يحتوي على العديد من الإغراءات المميزة.

أرقام دزيكو بقميص إنتر ميلان :

وخاض دزيكو خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات 51 مباراة بقميص إنتر ميلان، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا وقدم 5 أسيست بواقع 20 مساهمة تهديفية.

وكانت تقارير سعودية قد أكدت على اهتمام أهلي جدة بالتعاقد مع النجم البوسني الدولي لدعم صفوف الراقي بعد عودتهم رسميًا لدوري المحترفين السعودي عقب تتويجهم بدوري يلو الدرجة الأولى.