تعليق روسي جديد على النظام العالمي أُحادي القطب

أكد وزير الخارجية الروسي، “سيرجي لافروف”، أن النظام العالمي أُحادي القطب أصبح من الماضي، داعيًا خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي عُقد في جنوب إفريقيا: "هنا في كيب تاون، من المُهم جدًا تنسيق جهودنا بشأن جميع القضايا، وبشأن جدول الأعمال الداخلي في مجموعة "بريكس"، وهذا يشمل بالدرجة الأولى سُبل توسيع كتلتنا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أضاف لافروف في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع: البيان المشترك الخاص بنتائج الاجتماع، وتم التوافق عليه نأمل أن يقدم مساهمة جيدة في البيان الذي سيُصدر عن قادة "الخماسية" في أغسطس في جوهانسبرغ".

وتابع: "على خلفية أنشطة الغرب، بلداننا مطالبة بمشاركة جميع دول الأغلبية العالمية، من حيث العمل بنشاط لإعداد استجابات مشتركة عالمية للتحديات العصر، وأخص بالذكر جهود تقويض أسس الأمن الجماعي المتساوي وغير القابل للتجزئة، والصراعات الإقليمية، والإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود، والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة ".

موسكو تُرحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة أصدقاء البريكس:

وأشار في هذا السياق إلى أن موسكو تُرحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة "أصدقاء البريكس" مع دعوة الدول التي تتبنى فكرًا مُماثلاً.

ينعقد اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي 1 و 2 يونيو في كيب تاون، ووصل لافروف إلى جنوب إفريقيا للمشاركة، وكان قد عقد صباح الخميس عددًا من الاجتماعات الثنائية.

بريكس

في وقت سابق من هذا العام تسلمت جنوب إفريقيا رئاسة دول البريكس من الصين، وتبقى رئاستها حتى نهاية عام 2023، ومن ثم ستنتقل للدولة التالية.

تضم مجموعة البريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. في حين تنوي دول أخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، من بينها الأرجنتين وإيران. في حين أشارت وزارة الخارجية الصينية بأن دولًا أخرى ترغب بالانضمام وهي إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التزام موسكو بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، مُشيرًا إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف محادثات السلام.

وجاءت تصريحات الوزير لافروف، خلال لقائه، يوم الجمعة، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، في وزارة الخارجية الروسية، بحسب بيان الخارجية الروسية.