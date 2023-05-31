الاتحاد الأوروبي يُعاني من عواقب سلبية.. روسيا تُوضح

سيتعين على أوروبا عاجلاً أم آجلاً، التفكير والإجابة عن أسئلة شعوبها عن سبب ضخ قادتها الأسلحة إلى أوكرانيا، هكذا صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، الذي نشر الفيديو على قناته على تيليجرام: "عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على الدول الأوروبية وأولئك الغارقين بالفعل في هذا الصراع حتى آذانهم، أن يُفكروا وأن يُجيبوا أمام شعوبهم عن سبب قيامهم بذلك، لأنهم لن يكونوا قادرين على تجنب العواقب السلبية".

وجاءت تصريحات بيسكوف، خلال تعليقه على تصريحات ألمانيا حول "شرعية شن أوكرانيا ضربات بالسلاح الأوكراني ضد روسيا".

الكرملين: الاتحاد الأوروبي يُعاني بالفعل من عواقب سلبية

وأشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعاني بالفعل من عواقب سلبية، على سبيل المثال، ألمانيا دخلت الأسبوع الماضي رسميًا في حالة ركود، وتجاوز التضخم هناك 7%.

وأضاف بيسكوف: "سكان ألمانيا يزدادون فقرًا، كُل عام يكسبون أقل بنسبة 7%. لن يتسامح المواطنون مع هذا، فهم لا يرغبون في مُغادرة منطقة الراحة الخاصة بهم"، لافتًا إلى أنه "من المُمكن إطعامهم رهاب روسيا، ولكن إلى حد مُعين، بعد ذلك يتوقف هذا عن العمل عندما تُصبح النقود أقل في جيوبهم."

الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، قال المُمثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، في تعليقه على هجوم أمس بطائرات بدون طيار على موسكو، إن الحكومة الألمانية تعتبر القوات الأوكرانية بالأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة على الأراضي الروسية.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستُحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالرغم من ازدياد مُؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "من الواضح أن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد يوما بعد يوم، وبالرغم من أن هذه المشاركة يُمكن أن تُطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تُغير الموازين بشكل جذري، ولن تُؤثر على سير عملياتنا".

وشدد على أن "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مُؤكدًا أن "روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها".

وتعليقًا على سؤال حول حدود تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن حدود تدخل الغرب وتصعيده للصراع يجب أن تحدده عقول وضمائر الغرب الجماعي، إلا أنه لاحياة لمن تُنادي".