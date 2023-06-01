حمدي فتحي يعود لوسط الأهلي في نهائي أفريقيا

يعود حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى خط الوسط بالتشكيل الأساسي في مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حمدي فتحي غاب عن مباراتي الأهلي الماضيتين امام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، لإصابة بشد في العضلة الخلفية ذلك قبل أن يتعافى ويشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي.

واستقر مارسيل كولر المدرب السويسري للقلعة الحمراء على الدفع بحمدي فتحي بدلا من عمرو السولية في مباراة الأهلي والوداد المغربي.

الأهلي والوداد

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراته امام الوداد المغربي يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري، على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.

مع دقات التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي لحساب منافسات ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



كان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا عبر كل من بيرسي تاو صاحب الثنائية وكهربا الذي وقع على ثالث الأهداف ، والفوز بهدف نظيف إيابًا عبر حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي بعد التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ذهابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية ، والتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما على معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة الإياب بين الفريقين الأهلي والوداد مساء يوم 11 من الشهر الجاري.