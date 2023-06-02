هافيرتز يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد لتعويض بنزيما

كشفت تقارير إسبانية اليوم الجمعة عن إستقرار إدارة نادي ريال مدريد الإسباني على بديل الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم الفريق، بعد إقتراب رحيله عن الميرينجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كاي هافيرتز لاعب تشيلسي هو أقرب المرشحين لتعويض الرحيل المنتظر لكريم بنزيما.

وأضافت أن هاري كين كان الخيار الأول لريال مدريد لتعويض بنزيما الا أن صعوبة إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم تشيلسي، جعلهم يفكرون في خيارات أخرى.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع هافيرتز حتى في حالة الإبقاء على كريم بنزيما في الموسم المقبل.

ويمتد عقد اللاعب الألماني مع ناديه تشيلسي حتى نهاية عام 2025.

كريم بنزيما يقترب من الإتحاد السعودي

أكدت القناة السعودية الرسمية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وافق على عرض اتحاد جدة.



ويملك بنزيما مع نادي ريال مدريد عقدًا يمتد حتى شهر نهاية شهر يونيو الحالي، مع وجود بند يتيح للملكي تمديد عقده لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الوقت الحالي.



أشارت التلفزيون السعودي، أن بنزيما موافق على عرض الاتحاد، وبات على بعد خطوات من التوقيع مع الفريق السعودي لمدة موسمين.



راتب خيالي لبنزيما في إتحاد جدة



وكانت شبكة "ESPN" العالمية، أوضحت في وقت سابق أن بنزيما سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو كراتب سنوي، مع اتحاد جدة.

ذلك رغم تصريحات بنزيما في حفل صحفية ماركا الإسبانية، يوم أمس الخميس، أنه مازال لاعبا في صفوف ريال مدريد، وأن ما يتردد على الإنترنت ليس له علاقة بالواقع.

وقضى بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد 14 موسما داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، قادما من صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2009.

أسينسيو يغادر ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

وافق الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد على الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وقرر عدم تجديد عقده .

أسينسيو قرر الانتقال لفريق العاصمة الفرنسية بعد الاتفاق على الشروط الخاصة بالانتقال.

وأوضح التقرير أن أسينسيو سيوقع على عقد طويل الأمد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027 على الأرجح.