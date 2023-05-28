ألفاريز يقود تشكيل مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء برينتفورد في المباراة المرتقبة على ستاد جي تيك كوميونيتي ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد قبل المباراة

يعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة ، لعب 37 مباراة حتي الآن فاز في 28 مباراة وتعادل في في خمس مباريات و خسر في أربع لقاءات ، بينما برينتفورد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، لعب 37 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 14 مباراة حتي الآن وخسر في تسع مباريات .

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد الرسمي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ووكر، لابورت، آكي، جوميز، لويس.

خط الوسط: فيليبس، بالمر، فودين، محرز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

دكة بدلاء لفريق مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد

أورتيجا في حراسة المرمي ستونز جوندوجان هالاند رودريجو سيلفا تشارلز روبرتسون _ نايت .

ويتواجد هالاند على دكة بدلاء لفريق مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي .

حطم النيرويجي آرلينج براوت هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقمًا مميزًا عقب تتويج الفريق السماوي بطولة الدوري الإنجليزي في منافسة شرسة مع أرسنال.

وذكرت شبكة بي ان سبورت القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " قائلة :" هالاند بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يجمع جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في موسم واحد.

ويتبقي جولة أخيرة لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، لقاء برينتفورد المرتقبة مساء غد الأحد في الجولة الأخيرة الـ38 في الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر ان يحصد النيروجي هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي حيث الفارق مع هاري كين لاعب توتنهام بفارق 8 أهداف .