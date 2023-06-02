كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد

أثارت صحيفة مارك الإسبانية الجدل بعد التقرير الذي نشرته حول مستقبل كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وارتبط بنزيما في الأونة الأخيرة بالرحيل إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، وانتهاء حقبته الزاخرة مع ريال مدريد.

وأكدت صحيفة ماركا أن كريم بنزيما سيستمر لمدة موسم آخر مع ريال مدريد بناءً على اتفاق بين الطرفين “ الإدارة واللاعب”، مشيرة أن العلاقة بين الطرفين قوية للغاية.

ويرغب كريم بنزيما الخروج من ريال مدريد من الباب الكبير ويُقدَر الاهتمام الضخم من المملكة العربية السعودية من أجل انضمامه.

انضم كريم بنزيما ابن 36 عاما إلى نادي ريال مدريد في صيف 2009 قادما من اولمبيك ليون الفرنسي، وينتهي عقده مع ريال مدريد في الشهر الجاري.

وفاز كريم بنزيما مع ريال مدريد في الموسم الحالي بلقب كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى وصافة الدوري الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

تصريحات بنزيما

وأدلى كريم بنزيما بتصريحات لصحيفة ماركا خلال تسلمه جائزة الأسطورة المقدمة من الصحيفة قائلا "أنا فخور بحصولى على هذه الجائزة واستمتعت حقًا بالرياضيين الذين حصلوا على هذه الجائزة، وأنا فخور جدًا لوجودي هنا و لا يوجد نادٍ آخر مثل ريال مدريد، لقد لعب اللاعبون العظماء في هذا الفريق".

واستعاد كريم بنزيما ذاكرته قبل الانضمام للنادي الملكي" فلورنتينو بيريز هو الرجل الذي سمح لي بالتواجد هنا، الرجل الذي وقّع مع زين الدين زيدان وهو الرجل الذي أوصلني إلى ريال مدريد".

وعن مستقبله مع ريال مدريد "لدي مباراة يوم الأحد ومن بعدها سنرى، لماذا أتحدث عن المستقبل إذا كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت، والواقع ليس الإنترنت".