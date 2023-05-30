ضوابط تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو في لجان تقليدية بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، مع اتباع الإجراءات اللازمة للتأمين.

ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة

١. حظر دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوترات بجميع أشكالها، وكاميرات".

٢. مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

٣. حظر استخدام العاملين باللجان الهاتف المحمول أثناء سير امتحانات الثانوية العامة على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.

٤. يستثنى من حظر الهاتف رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

٥.منع فترات الراحة لأي من الأسباب، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم.

٦. عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

٧. منع دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

٨. حظر التدخين نهائيا أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

٩. حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

١٠. مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بجميع أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

١١. التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام.

١٢. اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

١٣. التأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

١٤. تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة.

١٥. البعد عن جميع الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب بهدف تحقيق الاستقرار داخل لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

١٦. يكلف رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين.

١٧. يشرف مسئول الأمن على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء امتحانات الدبلومات الفنية.

