وزير الاتصالات يتفقد مبنى بريد السلام ويزور وحدة العلاج عن بعد بالخارجة

فى ختام زيارته لمحافظة الوادى الجديد؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مستشفى الخارجة التخصصي، وهى أحد مستشفيات المحافظة التى تقدم خدماتها الطبية ضمن منظومة التشخيص عن بُعد، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، وتهدف المنظومة إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة فى المناطق النائية والحدودية، ودعم ورفع كفاءة منظومة الخدمات الصحية بالاستفادة من أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كان في استقبالهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية.

يبلغ عدد وحدات التشخيص عن بُعد داخل محافظة الوادى الجديد 11 وحدة موزعة فى كل من: مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى باريس المركزي، ومستشفى البلاط المركزي، ومستشفى الداخلة العام، ومستشفى الفرافرة المركزي، ووحدة المنيرة، ووحدة بولاق، ووحدة المكس، ووحدة غرب الموهوب، ووحدة الجديدة، ووحدة أبو هريرة، واستفاد منها حتى الآن نحو 2500 حالة مرضية داخل المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى مايو 2023.

أما على المستوى القومى فقد قدمت منظومة التشخيص عن بُعد خدماتها الصحية إلى أكثر من 50 ألف حالة مرضية تمت مناظرتها فى كل محافظات مصر، وشارك فى تشخيصها أكثر من 600 طبيب و150 إداريًا ومنسق، من خلال 150 وحدة للتشخيص عن بُعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى للمبادرة، يتم استكمالها بعدد مماثل (150 وحدة أخرى) جارٍ تركيبها لتنضم إلى المنظومة التى تستهدف تشغيل 300 وحدة فى مختلف محافظات الجمهورية.



منظومة التشخيص عن بُعد أطلقت عام 2021 فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وما توليه الدولة من دعم لمنظومة الخدمات الصحية ضمن جهود تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات الحكومية بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى محافظات الجمهورية.

وفى هذا الإطار تعمل منظومة التشخيص عن بُعد على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين عن طريق الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بالوحدات المركزية فى المستشفيات الجامعية، ويحصل من خلالها المرضى على أفضل الخدمات الطبية، من كبار الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل أعباء وتكاليف السفر والانتقال، كما أنها فى الوقت نفسه تتيح الفرصة لتوفير مساحة أكبر للتواصل العلمى بين الممارسين وكبار الأطباء، إلى جانب تقديم الحلول الطبية السريعة لمستخدمى النظام من المرضى والأطباء، بما يسهم فى تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية، وضمان وصولها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.



كما تفقد الدكتور عمرو طلعت والدكتور رضا حجازى يرافقهم اللواء محمد سالمان الزملوط مدرستى التربية الفكرية والأمل للصم بالخارجة، والتى سبق وأن أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهما بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطوير قدراتهما التكنولوجية، حيث تم تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلى وطابعات وشاشات عرض ضوئى، لتيسير العملية التعليمية للطلاب وتقديم التدريب التكنولوجى المتخصص للمدرسين. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سبق وأن تعاونت الوزارة مع وزارة التربية والتعليم فى مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة والذى شمل فى مراحله الأولى دعم ٨١٠ مدرسة تربية خاصة ودمج، فضلا عن تدريب ما يقرب من ٣٠ الف معلم على مستوى الجمهورية. واستمرارا لهذا التعاون تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين فى يوليو 2021 من أجل دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة حيث تم من خلال هذا البروتوكول تدريب نحو 15 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المساعدة فى الدمج التعليمى لتيسير العملية التعليمية لصالح الطلاب ذوى الإعاقة، وكذلك تم دعم 100 مدرسة بأجهزة كمبيوتر وطابعات وشاشات عرض لإتاحة العملية التعليمية وتيسيرها.

وكان قد سبق دعم 33 مدرسة بمحافظة الوادى الجديد وتدريب ما يقرب من 1000 معلم من خلال التعاون بين الوزارتين وجارى دعم مزيد من المدارس وتدريب المعلمين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا وتزامنا مع المبادرات الأخرى كحياة كريمة وفقا لرؤية الدولة.



وخلال الجولة؛ اطلع وزير الاتصالات والوفد المرافق على عدد من الأنشطة التعليمية التى يقوم بها الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية وكذلك تمت زيارة معرض خاص بمنتجات الطلبة كما طلاب المدارس عروض فنية متميزة، واستمع الدكتور عمرو طلعت لبعض المطالب المتعلقة بالاحتياجات التكنولوجية بمدارس المحافظة؛ حيث وجه سيادته نحو الاستمرار فى توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الوادى الجديد وعلى مستوى الجمهورية بوجه عام.

كما تفقد وزير الاتصالات يرافقه محافظ الوادى الجديد مبنى بريد السلام الذي يتكون من طابقين ويقدم جميع الخدمات البريدية والمالية للمواطنين؛ وكان في استقبالهما عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق.

ويشمل المبنى؛ الدور الأرضي مكتب بريد السلام علي مساحة ٣٠٠ م؛ والدور الاول مركز تدريب مجهز على أعلى مستوي لتقديم برامج تدريبية العاملين.

ويوجد بمحافظة الوادى الجديد 8 مناطق بريدية تضم 49 مكتب بريد يعمل بها 450 موظفًا، وتم تطوير 41 مكتبًا منها، منها 6 مكاتب تم تطويرها بقرى حياة كريمة بالمحافظة، ويتم تقديم خدمات الأحوال المدنية في 14 مكتب بريد بالمحافظة، كما يبلغ عدد ماكينات ATM التابعة للهيئة القومية للبريد 41 ماكينة منتشرة بالمحافظة.