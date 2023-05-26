وكيل صحة الشرقية يحيل المتغيبين بمركز سوادة الطبي للتحقيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مركز طب الأسرة بسوادة، التابع للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، ومركز طب الأسرة بحوض أبو عاصي، التابع للإدارة الصحية بفاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته غرف الطوارئ، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية بدولاب الطوارئ، كما قام بمناظرة سجلات التردد على المراكز، وخدمات طب الأسنان بها، ومناظرة السجلات الطبية بها لتقييم مؤشرات أداء العمل، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وتابع أعمال التطعيمات الروتينية، وناظر سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، ووجود أرصدة كافية من الطعوم، وحفظها في درجة الحرارة المناسبة، واتباع سياسات التخزين السليمة.

وتبين خلال الزيارة غياب طبيب وممرضة عن النوبتجية بمركز سوادة، وقرر الدكتور هشام مسعود بإحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

ووجه مديري الإدارات الصحية بالصالحية وفاقوس، بمتابعة تواجد الفرق الطبية خلال فترة النوبتجية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، وتطبيق إجراءات التسليم والتسلم، مع متابعة الفرق الطبية والتأكد من التزامهم بالمهام المكلفين بها خارج الوحدة، وفقاً لخطوط السير المحددة بالمأموريات، مع تغيير وتحديث بعض البنرات المتهالكة، والخاصة بالخدمات الطبية المقدمة بهذه المراكز.