محافظ الشرقية يُقرر إحالة 89 من العاملين المقصرين للتحقيق

لإعادة الإنضباط ..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز فاقوس ومنيا القمح ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الدميين التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شاويش التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ١٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق، كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالوحدة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق، كما تبين عدم حضور ٥ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

عدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز الشباب بقرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز مشتول السوق، وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب.

عدم تواجد ٣١ من العاملين بمقر ديوان رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.