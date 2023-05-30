صرف الحافز و تسوية الحد الأدنى لحملة الماجستير والدكتوراه بتعليم نجع حمادي

أعلن أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، عن صرف حافز الصفوف الأولى، المخصص لشهر أكتوبر يوم 2023/6/7، علي أن يتم صرف باقي المخصصات المالية الخاصة بحافز الصفوف الأولى، تباعا حال توافر البند المالي المخصص للصرف.

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه سيتم البدء في صرف حوافز الدمج، اعتبارا من 2023/7/1، منبها علي الزملاء المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه، بضرورة التوجه إلى قسم الماهيات بالإدارة ومعهم المؤهل العلمي الجديد، وذلك لحساب وتسوية الحد الأدنى الجديد لهم، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1418 لسنة 2023، موجها الشكر والتقدير للمحاسبة إيمان عبد الرحيم رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة، لمجهوداتها في تذليل كافة العقبات المتعلقة بأوجه الصرف للمعلمين والعاملين بالإدارة.

وأكد المدير العام، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لا تدخر جهدا ولا تتقاعس في تذليل كافة العقبات المتعلقة بالأمور المالية الخاصة بالمعلمين، وتسعي دائما لإنهائها علي وجه السرعة متي توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.