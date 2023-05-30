توزيع أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة توزيع أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023.

وتتضمن امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

وتضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، كما تضم أسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.



توزيع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

تضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اللغات الأجنبية الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والأسبانية، والصينية.

ويبلغ مجموع درجات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، على أن يكون الحد الأدنى لدرجة النجاح 20 درجة.

تضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات، و29 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الرياضيات ليشتمل الجزء الأول على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وترتب الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.



موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي الحالي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

وتجرى امتحانات اللغة الأجنبية الثانية ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان.

وتضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية مختلف المستويات المعرفية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، وتنقسم إلى: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وطرحت وزارة التربية والتعليم نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

