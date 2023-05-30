آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيجرى بشكل إلكتروني كامل لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، والأسئلة المقالية بنظام الروبريكس.

تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة للأسئلة المقالية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيجرى مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن صورة ورقة الإجابة سترسل لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

وأشار وزير التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية سيتم تقديرها من قبل معلمين اثنين بشكل إلكتروني من خلال صورة الورقة على الكمبيوتر لضمان دقة التقدير، موضحًا أنه في حالة اختلاف تقدير المعلمين عن نصف درجة يتم إرسال الأسئلة لمعلم ثالث حفظا على حق الطالب.

ولفت وزير التربية والتعليم بالتدقيق اليدوي لنسبة من أوراق امتحانات الثانوية العامة لضمان جودة التصحيح، مؤكدًا مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني.



مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مختارة من بنك الأسئلة ولكن راجعتها لجنة متخصصة لضمان تطبيق المواصفات المحددة، وضمان عدم تكرار الاسئلة أو تشابه الإجابات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بمراجعة كتيبات المفاهيم للتأكد من وجود أعداد كافية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية عند وضع الأسئلة، على أن تحتوي على 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة و30 في المائة للأسئلة ذات المستويات العليا.

