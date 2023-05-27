مركز المناخ: سقوط أمطار غزيرة غدًا سيقلب موازين الموسم الزراعي

أكد الدكتور محمد علي فيهم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن البلاد الأن في الثلث الأخير من " بشنس"، وهو أحد الأشهر القبطية، وهذا الشهر يعتبر هو فترة الصيف الحقيقي وليس الصيف الفلكي.

مركز المناخ: سقوط أمطار غزيرة غدًا

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سقوط الأمطار فى فترة الصيف ، يعتبر من الأنماط غير الطبيعية، وغير اعتيادية.

ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية في مصر غير معتادة على مثل هذه الأجواء، و التغيرات المناخية، فمن الممكن أن يحدث بعض المشكلات لـ المحاصيل الزراعية، و سيقلب موازين الموسم الزراعي.

وأشار إلى أن الرياح الشديدة اليوم أثرت على محصول المانجة، وأن أمطار الغد مع ارتفاع درجات الحرارة، سينتج عنها تكون أملاح على الزراعات، وتحديدًا الفواكه، والتى تروي بـ التنقيط.

وطالب المواطنين بري الأراضى بعد الأمطار، حتى يكون هناك فصل لـ الأملاح عن الزراعات، وبعد ذلك يكون هناك رشة لغسيل الزراعات من الأتربة.

