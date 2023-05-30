رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال الإختبارات الورقية

واصل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء ، جولاته التفقدية للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات في ثالث أيام انعقادها، وذلك بجولة جديدة لمركز الإختبارات الإلكترونية؛ لمتابعة امتحانات القطاع الطبي لكليات: الصيدلة، والتمريض"، والاختبارات الورقية لطلاب كلية التربية الفنية بالمدرجات التابعة للكلية، رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، ومدير مركز الإختبارات الإلكترونية، ونائبه.

وأكد رئيس الجامعة، فرحات، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب ، لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الإمتحانية، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات ، والإستعدادات لمركز الإختبارات الالكترونية والكليات ، لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.