فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي للطريقة الصحيحة للإجابة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في كراسة الأسئلة فقط، مؤكدا الالتزام بنقل الإجابة في ورقة البابل شيت حتى لا يخسر الدرجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط أثناء التصحيح وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

لمشاهدة الفيديو التوضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 اضغط هنا

إجراءات جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجراءات الجديدة المتبعة لامتحانات الثانوية العامة يأتي لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

وأكد وزير التربية والتعليم الحرص على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.



امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على 85 في المائة من إجمالي الأسئلة اختيار من متعدد بنظام البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح "open book" مع توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بالمادة أثناء انعقاد اللجان.