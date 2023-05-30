اليوم العالمي للامتناع عن التدخين| أهداف وجهود عالمية للمجابهة

يحتفل العالم غدًا 31 مايو بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد مناسبة عالمية يحتفل بها فى آخر مايو من كل عام بدعوى من منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 1987.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم لفت النظر نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين في ظل ارتفاع عدد وفيات المدخنين سنويًا بنسبة 5.4 مليون حالة وفاة سنويا من جراء أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخر.

جهود عالمية لمكافحة التدخين

قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من جائزة في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين إلى منظمات وأشخاص قدموا اسهامات استثنائية وفعالة لغرض مكافحة التبغ.

وكان من ضمن أهداف المنظمة أيضًا المنظمة فضح جهود صناعة التبغ لغسل سمعتها ومنتجاتها من خلال تسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة، وتؤثر بالسلب على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معا أو حتى على الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث ولتفعيل إجراءات المكافحة والسيطرة على هذا الوباء الخطير.

و في 31 مايو 2008 دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على اعلانات السجائر، حيث قالت المنظمة أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة قوية بين اعلانات منتجات التبغ والسجائر وبين بداية التدخين.

مخاطر كارثية للتبغ

تساهم صناعة التبغ فى تغير المناخ وتقليل مقاومة المناخ، وإهدار الموارد وتدمير النظم البيئية، حيث يتم تدمير نحو 3.5 مليون هكتار من الأراضى لزراعة التبغ كل عام، وتساهم زراعة التبغ فى إزالة الغابات، خاصة فى العالم النامى، وتؤدى إزالة الغابات من مزارع التبغ إلى تعزيز تدهور التربة و"فشل الغلات" أو قدرة الأرض على دعم نمو أى محاصيل أو نباتات أخرى.

من جهة أخرى استثمرت دوائر صناعة التبغ بكثافة فى "الغسل الأخضر" لممارساتها الضارة بيئيًا من خلال الإبلاغ عن التأثير البيئي وتمويل مشاريع ومنظمات المسئولية الاجتماعية، إن شاشة الدخان الخاصة بهم قادرة فقط على العمل بسبب نقص البيانات الموضوعية بالإضافة إلى التشريعات المحدودة وغير المتسقة على المستويين الدولي والمحلي.

يرى البعض أن التبغ محصول نقدي يمكن أن يولد نموًا اقتصاديًا، ومع ذلك، فإن الفوائد النقدية قصيرة الأجل للمحصول تقابلها عواقب طويلة الأجل لزيادة انعدام الأمن الغذائي، كثرة الديون المستمرة للمزارعين والمرض والفقر بين عمال المزارع، والأضرار البيئية واسعة النطاق.