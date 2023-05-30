قافلة سكانية شاملة بقرية الشراقوة مركز الرحمانية بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، قافلة سكانية شاملة بمدرسة الشراقوة المشتركة ، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات في عدد من القطاعات الخدمية

ففي قطاع الصحة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر ، تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 430 حالة مابين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال ، بالإضافة إلى 25 حالة تنظيم أسرة وإجراء تحاليل لعدد 30 حالة و 45 حالة كشف نظر وعمل نظارات وإحالة حالتين لإجراء عمليات المياه البيضاء .

الطب البيطري رش وتجريع 450 رأس ماشية ، وإلقاء وفي قطاع

محاضرة حول خطورة الفيروسات وكيفية تقديم الرعاية البيطرية .

وفي محو الأمية استكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية .

وفي قطاع التموين توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة .

كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها .

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .