الكشف علي 776 مواطن ضمن أعمال القافلة الطبية بقرية أبوصوير المحطة

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بقرية "أبوصوير المحطة"، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ١٣ و١٤ مايو الجاري.

حيث استقبلت القافلة 776 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.



وقد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عيادات القافلة الطبية والبالغ عددها ٩ عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال ٣٦٦ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٤١٠ مواطنًا.