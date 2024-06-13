حقيقة انقطاع الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى.. مفاجأة تنتظر المواطنين

انقطاع الكهرباء فى عيد الأضحى المبارك.. يبحث الكثير من المواطنين عن وقف انقطاع الكهرباء وتعليق خطة تخفيف الأحمال في عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع اقتراب الإجازة التي تبدأ من السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع المقبل.



وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة حول قرارات الحكومة حول التصدي لسارقي الكهرباء، موضحًا موقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.

وقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع متحدث الحكومة: نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.

وبشأن إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى، قال الحمصاني: لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور.

يذكر أن مدة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف أحمال الكهرباء في كافة المحافظات، تكون ساعتين فقط يومياً، وذلك وفقاً لجدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، حيث أنه من المقرر قطع الكهرباء في الفترة ما بين الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء



وتكون المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:

- من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 1 ظهراً.

- من الساعة 1 ظهرا حتى الـ 3 عصراً.

- من الساعة 3 مساء حتى الـ 5 مساءً.