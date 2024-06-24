الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024م.

txt

هل تعود السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع سعر الدولار (فيديو)

txt

أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة وصراعات دولية وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي سعر الدولار اليوم:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.
جاء سعر الدولار فى بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 48.08 للشراء، مقابل 48.18 للبيع.
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع

مواد متعلقة

هل تعود السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع سعر الدولار (فيديو)

أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم

أسعار صرف الدولار مع عودة عمل البنوك اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت

الدولار يرتفع وسط تباين مواقف البنوك المركزية بشأن الفائدة
الجريدة الورقية