أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024م.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة وصراعات دولية وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي سعر الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار فى بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 48.08 للشراء، مقابل 48.18 للبيع.

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع