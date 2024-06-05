أسباب زيادة أسعار الدواجن والبيض مُجددًا

شهدت أسعار الدواجن والبيض زيادة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي يرجع إلى تأثر المزارع المنتجة للدواجن في الدلتا والمناطق المختلفة سلبيا مع عمليات تخفيف الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقًا لـ ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

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وقال الزيني، إن درجة الحرارة المرتفعة، سببت ارتفاعا في أسعار الدواجن بنسبة وصلت إلى 20%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 78 جنيها إلى 92 و93 جنيها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى.

وبين نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن المنتجين تأثروا، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيقا قبل اتخاذ قرارات تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض ارتفع سعرها بنحو 17 جنيها، لتسجل مستوى 132 جنيها بدلا من 115 جنيها، مع نفوق آلاف الفراخ بسبب قطع الكهرباء، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لحل الأزمة.