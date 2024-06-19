شمال سيناء: توزع لحوم الأضاحي على 200 من الأسر المستحقة

أعلنت مؤسسة سيناء الفيروز للتنمية بشمال سيناء، عن ذبح عجل في المجزر الحكومي في مدينة العريش، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وتحت اشراف المحاسب على غيط، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتورة عبير حجاب، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور سامر اسماعيل البيك، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء الفيروز للتنمية، أن فريق من المتطوعين بالمؤسسة قام بتعليب وتغليف لحوم العجل وتوزيعها على أكثر من 200 أسرة من الأسر المستحقة والاولي بالرعاية في مختلف أحياء مدينة العريش خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف البيك، أنه تم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة الغذائية في ذبح وتوزيع اللحوم على المستحقين، لافتًا إلى أن توزيع لحوم الاضاحي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار البيك، إلى أن المؤسسة تواصل الدعم والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتفعيل دور المؤسسة على أرض الواقع الذي يتمثل في تخفيف العبء عن تلك الأسر وتطبيق التكافل الاجتماعي بكل مشتملاته، إيمانا بدور المؤسسة في الاهتمام بالفئات المستهدفة.