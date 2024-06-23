صحة قنا: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 10 آلاف مواطن

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الدكتور محمد يحيي بدران، عن نجاح الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بقنا والبالغ عددها 11 مستشفى شملت المستشفيات العامة، المركزية والنوعية في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمواطنين المترددين علي تلك المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 15 وحتي 20 يونيو الجاري والبالغ عددهم 10431 مواطنا.

وأوضح بدران، أن عدد حالات الدخول من المرضي للمستشفيات بلغ 750 مواطنًا، حالات الاستقبال 8176، مشيراً إلي تنفيذ 54 عملية جراحية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة خلال العيد.

فيما أوضح الدكتور عبدالله حمدي، القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية أن مستشفيات المديرية، قد استقبلت 76 حالة نساء تم التعامل معهم ودعمهم بالرعاية الطبية اللازمة، واستفادة 849 مواطنا بعمل أشعة عادية لهم، 456 مواطنا تم عمل أشعة مقطعية لهم بالإضافة إلي تنفيذ 88 حالة سونار لعدد من المواطنين.